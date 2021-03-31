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Бориса Джонсона заподозрили в переводе денег налогоплательщиков любовнице

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Фото: Globallookpress.com

Депутат от лейбористской партии Великобритании Анджела Райнер призвала премьер-министра страны Бориса Джонсона ответить налогоплательщикам, действительно ли существовал особый режим при предоставлении государственных грантов предпринимательнице Дженнифер Аркури, с которой у премьер-министра были любовные отношения. Письмо Райнер публикует Mirror.

Депутат отметила, что за последнюю неделю появилась информация, свидетельствующая о клановости консервативной партии страны и нецелевом использовании бюджетных денег. В связи с этим дело о связи Джонсона с Аркури приобретает новое значение.

«После передачи двух миллиардов фунтов стерлингов из бюджета по государственным контрактам спонсорам и друзьям Консервативной партии во время пандемии коронавируса существует значительная и обоснованная общественная озабоченность по поводу "кумовства" и особого отношения к людям, которые близки к партии», — пишет Райнер.

Она призывает Джонсона принять срочные меры, чтобы заверить британский народ в отсутствии особого режима при предоставлении государственных грантов или преференциального доступа для Дженнифер Аркури. В своем письме Райнер настаивает на публикации подробной информации о компаниях, получивших госконтракты через так называемую VIP-полосу, благодаря существующим отношениям с консервативными министрами и членами парламента.

Как пишет издание, теперь власти Великобритании намерены возобновить расследование о том, было ли какое-либо преференциальное отношение к Аркури.

Ранее Джонсон избежал уголовных обвинений из-за его скандальных секс-связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Расследование касалось периода, когда Джонсон был еще мэром Лондона (он занимал этот пост с 2008-го по 2016 год). В частности, его подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу Аркури, а также возможной растрате бюджета столицы Британии. Полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге. При этом было доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури.

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