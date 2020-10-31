У Бориса Джонсона отняли икру и оливковое масло из-за правил в правительстве

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона конфисковали икру, вино и оливковое масло из-за правил министерского кодекса. Об этом сообщает The Independent.

В Британии члены правительства не имеют права принимать подарки на сумму более 140 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей). Так, у Джонсона под ограничения попали вино, подаренное правительством Венгрии, оливковое масло, виски и скульптура. Глава правительства также остался без некой «футуристической игры-стратегии» и ручки с держателем. Их он мог получить на встрече с представителями крупнейших СМИ и благотворительных организаций.

Ранее Джонсон избежал уголовных обвинений из-за его скандальных секс-связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Расследование касалось периода, когда Джонсон был еще мэром Лондона (он занимал этот пост с 2008-го по 2016 год). В частности, его подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу Аркури, а также возможной растрате бюджета столицы Британии. Полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге. При этом доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури.

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