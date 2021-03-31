Туристка попыталась пробраться в свой номер через окно и умерла

Забывшая ключи от своего номера туристка попыталась пробраться в него через окно и умерла, застряв в проеме. Об этом пишет Daily News.

Как сообщает издание, 18 марта местная полиция обнаружила тело 22-летней Сидни Террио (Sydney Therriault) на курорте Грасси Кей, штат Флорида.

По данным правоохранительных органов, девушка пыталась пробраться в свой номер через окно, так как забыла ключи, но застряла в проеме, задохнулась и умерла.

В департаменте шерифа округа Монро причиной смерти американки считают несчастный случай. Информация о каких-либо насильственных действиях не подтвердилась.

Ранее в феврале сообщалось о смерти молодой учительницы, которая отправилась в горный поход. Согласно информации полиции, женщина получила серьезную травму головы, предположительно в результате падения либо ударов камнями.