Супруги отправились в романтическое путешествие и умерли в один день в результате крушения самолета в популярном туристическом городе в северной части западной Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

В среду, 3 марта, Мэл Уоттс (Mal Watts) и Саманта Наттолл (Samantha Nuttall) решили совершить воздушную прогулку на небольшом самолете. Утром следующего дня местная полиция организовала поисковую операцию, так как пара не выходила на связь.

Примерно через три часа после начала поисков спасатели с воздуха заметили обломки самолета в районе каньона национального парка Кейп-Рейндж, к югу от туристического города Эксмута. Тела Уоттс и Натолл также были опознаны. Теперь причины аварии будет расследовать управление безопасности гражданской авиации.

Ранее, в феврале, сообщалось о парапланеристе, который погиб в результате жесткой посадки. Мужчина с лету врезался в ворота гаража одного из местных частных домов в районе деревни Федоровское. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу.