Парапланерист с лету врезался в гараж под Москвой и погиб

В Подмосковье в результате жесткой посадки погиб парапланерист. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Telegram-канал MSK.

По его информации, инцидент произошел в районе деревни Федоровское. 62-летний мужчина, приступив к приземлению, с лету врезался в ворота гаража одного из местных частных домов.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе местной администрации, парапланерист скончался от полученных травм по дороге в больницу.

24 декабря прошлого года сообщалось, что известный российский экстремал Глеб Мишугин разбился во время полета на параплане. ЧП произошло в Калужской области, недалеко от деревни Желохово. Для полета Мишугин выбрал отвесный берег озера Тишь высотой около 50 метров. Несмотря на хорошую погоду для полетов, в воздухе у экстремала возникли проблемы с парапланом, и мужчина рухнул на землю с высоты.