Tesla списывала со счетов покупателей десятки тысяч долларов без разрешения

С сотен покупателей Tesla по ошибке дважды взимала плату за новый электромобиль. Теперь они пытаются вернуть свои деньги, но пока безуспешно, пишет CNBC.

Автогигант списывал десятки тысяч долларов с банковских счетов без разрешения или предупреждения клиентов. Суммы варьировались от 37 до 71 тысячи долларов. Эксперты отметили, что двойные платежи — обычная проблема в электронной коммерции и банковском деле.

Один из покупателей заявил изданию, что сразу же заметил ошибку (с него списали лишние 53 тысячи долларов), после чего бросился звонить и писать в компанию. Но в Tesla или не брали трубку, или не могли дать ответ про возмещение. В результате ему посоветовали обратиться в банк. Пять дней спустя он все еще ожидает возмещения или каких-либо письменных обязательств. Мужчина испытывает финансовое проблемы и не может платить по ипотеке.

Ранее Tesla разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. Купить машину за криптовалюту могут пока только жители США. Автогигант уже заработал на вложениях в цифровую валюту 1,08 миллиарда долларов. К 19 февраля средства выросли до 2,58 миллиарда долларов. Таким образом, биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин.