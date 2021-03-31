Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Сергея Петушкова признали виновным по статье 275 («Государственная измена»). Детали его дела не раскрывают, слушание прошло в закрытом режиме, так материалам был присвоен гриф «совершенно секретно».

Ранее, 29 марта, сообщалось о приговоре россиянке Галине Довгополой, которую также обвинили в госизмене. Женщину посадили на 12 лет, отметив, что она собирала для Минобороны Украины информацию о Черноморском флоте.