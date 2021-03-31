«Краса Росгвардии» проиграла суд по делу о своем увольнении

Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова проиграла суд по делу о своем увольнении. Об этом сообщает портал Е1.

Уточняется, что Ленинский районный суд Екатеринбурга «полностью отказал в иске» по поводу восстановления Храмцовой в Росгвардии и выплаты моральной компенсации в один миллион рублей. Истица заявила, что собирается обжаловать решение суда и добиться своего восстановления в должности. Она указала, что работодатели «очерняют ее личность как сотрудника».

На заседании бывший начальник Храмцовой говорил, что она и раньше получала выговоры от начальства, часто опаздывала на работу и давала журналистам интервью, не согласовывая это с пресс-службой.

В декабре 2020 года Анна Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы в Росгвардии из-за зависти коллег. По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое Храмцова выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства.

Позднее в пресс-службе Росгвардии «Ленте.ру» сообщили, что Анна Храмцова грубо нарушила условия контракта, разместив в открытом доступе съемку из режимных помещений. Именно это и стало причиной ее увольнения. Там указали, что соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника.