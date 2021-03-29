«Краса Росгвардии» объяснила желание вернуться на службу после увольнения

Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» Анна Храмцова захотела вернуться на службу после увольнения из-за видео в Instagram. Желание восстановиться на работе она объяснила в интервью изданию Е1.RU.

По словам «Красы Росгвардии», ее проступок не соответствует наказанию. Россиянка обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. Так, 30 марта в Ленинском районном суде будет проходить второе заседание по поводу восстановления Храмцовой в Росгвардии и выплаты моральной компенсации в один миллион рублей.

Бывшая сотрудница свердловского управления ведомства призналась, что ей нравилось работать в силовом ведомстве. «У меня более десяти лет выслуги. Я десять лет служила людям, мне нравилось им помогать, быть востребованной. (…) А сейчас я нигде не работаю, как маргинал. Сейчас для меня первостепенно восстановиться на работе», — поделилась Храмцова.

Ранее россиянка отказалась извиняться перед начальством. «Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд», — сказала Храмцова. По словам бывшей сотрудницы Росгвардии, ее даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Ей также не сообщили об основаниях увольнения.

В декабре 2020 года Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы в Росгвардии из-за зависти коллег. По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое сотрудница выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства.