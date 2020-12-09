«Краса Росгвардии» пожаловалась на увольнение со службы из зависти

Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы из-за зависти коллег. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое Храмцова выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства. Девушка уверяет, что сняла их «для поднятия боевого духа» и для узкого круга лиц.

«Краса Росгвардии» считает, что настоящая причина увольнения связана с неприязнью коллег — после победы в конкурсе у нее стало больше завистников и недоброжелателей. «Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла», — заявила Храмцова журналистам.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, девушка нарушила условия прохождения службы, соблюдение которых обязательно для всего личного состава.

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