Уволенная из-за видео «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде

Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова, которую уволили со службы, потребует миллион рублей у бывшего начальства. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Храмцова подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием вернуться на службу, также она хочет получить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за «несправедливое увольнение».

Екатеринбурженку раскритиковали в соцсетях, однако она ответила на своей странице в Instagram, почему требует именно такую сумму.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности и перечислить часть компенсации в пользу одной небезызвестной, надеюсь, и вам, организации с безупречной репутацией благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"» — объяснила Храмцова.

В декабре 2020 года Анна Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы в Росгвардии из-за зависти коллег. По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое Храмцова выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства.