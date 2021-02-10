«Краса Росгвардии» отказалась извиняться перед начальством после увольнения

Победившая в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии» сотрудница свердловского управления ведомства Анна Храмцова, которую уволили со службы, отказалась извиняться перед начальством. Об этом она заявила в интервью «Московскому комсомольцу».

«Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать», — сказала Храмцова.

По словам бывшей сотрудницы Росгвардии, ее даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Ей также не сообщили об основаниях увольнения.

«В тексте приказа не конкретизирован проступок, за совершение которого меня уволили. Надеюсь, что справедливость восторжествует и меня восстановят на службе», — отметила «Краса Росгвардии».

26 февраля состоится суд, который рассмотрит иск Храмцовой к бывшему начальству с требованием о восстановлении на службе и выплате одного миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

В декабре 2020 года Анна Храмцова пожаловалась, что ее уволили со службы в Росгвардии из-за зависти коллег. По словам девушки, начальство нашло «плевый» повод для увольнения — на видео, которое Храмцова выложила в социальной сети, были служебные помещения ведомства.