Автор «Игры престолов» начал работу над спектаклем по мотивам произведения

Американский писатель Джордж Мартин, по серии романов которого снят сериал «Игра престолов», начал работу над театральной постановкой по мотивам своих произведений. Об этом сообщает CNBC.

Мартин напишет для спектакля сценарий, который будет разворачиваться вокруг событий, произошедших за 16 лет до тех, что изображены в начале сериала. Отмечается, что премьера может состояться на Бродвее, в Австралии или Великобритании в 2023 году.

Ранее автор «Игры престолов» заключил контракт с телеканалом HBO. Источники рассказали, что писатель заключил сделку на «восьмизначную сумму», его контракт рассчитан на пять лет. По информации The Hollywood Reporter, Мартин будет разрабатывать новые программы для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max.