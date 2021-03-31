Описано «фантастическое» достижение СССР в медицине

В СССР гораздо раньше, чем в западных странах, сложился консенсус о природе онкологических заболеваний и возникло соответствующее направление медицины, а также появилась огромная сеть диспансеров, что сильно опередило мировое здравоохранение. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социальный антрополог, научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Сергей Мохов.

«Примерно двадцатилетний период с 1950 года можно рассматривать как рассвет советской онкологии. Западные коллеги смотрели тогда на то, что происходило в СССР, как на нечто фантастическое, — отметил Мохов. — Советский Союз сразу после войны построил просто фантастическую диагностическую сеть онкологических диспансеров. Она как паутина разрослась по всей стране. В зарубежных архивах можно обнаружить отчеты американских онкологов о визитах в то время в СССР. Они были в шоке от увиденного, потому что нигде в мире такое не практиковалось в таких масштабах».

Он отметил, что в мире не шли по этому пути из-за высокой стоимости. Для Америки тех лет это было невозможно, страховая медицина там появляется лишь в конце 1960 годов. В Великобритании же только начинала строиться национальная система здравоохранения, во многом скопированная с советской.

Однако вскоре онкологическая помощь, настроенная на профилактику и массовые медицинские осмотры, стремительно устарела, подчеркнул ученый.

«Когда в семидесятых годах под воздействием появления новых методов диагностики — генетических тестов, томографов, развития медицинских технологий — мировая онкология начала резко меняться, советская перестроиться уже не смогла. Потому что массовая народная профилактическая система не в состоянии превратиться в высокотехнологичную, заточенную под персональные нужды каждого пациента. Поэтому в 1980-е годы советская онкологическая служба выглядит уже абсолютной архаикой, и в мире к ней меняется отношение», — заключил Мохов.