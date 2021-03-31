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Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом в ООН

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Stefani Reynolds / Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / Global look

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил отказ России выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом. Его слова передает РИА Новости.

«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить», — пояснил Полянский. Он отметил, что на данный момент отношения России и США подвергаются глубокому анализу.

Приглашение на мероприятие от американской стороны Россия получила в последний момент, когда у российского постпреда при ООН Василия Небензи уже был запланирован ряд мероприятий. При этом заместитель постпреда подчеркнул, что российская сторона присутствовала на встрече и была вежлива. «Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст», — добавил он.

18 марта Байден провел в виртуальном формате встречу с постоянными представителями стран, входящих в Совбез. На ней обсуждались такие вопросы, как приверженность США глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, а также важность взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

От России во встрече принимала участие заместитель постпреда Анна Евстигнеева. Слова на мероприятии она не брала.

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