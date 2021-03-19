Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом

Россия стала единственной страной из государств-членов Совета Безопасности ООН, которая отправила на встречу с президентом США Джо Байденом заместителя постпреда при организации вместо постоянного представителя Василия Небензи. Об этом сообщает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте.

По словам Полянского, представитель Москвы на мероприятии не брала слова. От России во встрече принимала участие заместитель постпреда Анна Евстигнеева.

В четверг Байден провел в виртуальном формате встречу с постоянными представителями стран, входящих в Совбез. На ней обсуждались такие вопросы, как приверженность США глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, а также важность взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.