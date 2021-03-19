Псаки рассказала о намерении Байдена не сдерживаться в выражениях против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о намерении президента США Джо Байдена в случае необходимости не сдерживаться в выражениях в отношении России. Об этом она заявила в интервью MSNBC, передает РИА Новости.

Псаки отметила, что Байден не собирается смягчать свои слова, высказываясь против Москвы. Она подчеркнула, что президент будет прям и намерен предпринимать действия, когда это необходимо.

По ее словам, администрация Байдена не будет «сидеть, терпеть и отводить взгляд», когда российские власти вмешиваются в американские выборы и предпринимают прочие пагубные действия против США.

Ранее Псаки увидела в президенте России Владимире Путине устойчивость к обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», — сказала она. По ее мнению, Путин вряд ли поддается обидам.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.