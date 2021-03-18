В России заявили об отказе США и европейских стран слушать крымчан в ООН

Представители западных стран отказались слушать жителей Крыма на встрече Совета Безопасности ООН по формуле Арриа. Об этом заявил глава российской миссии при всемирной организации Василий Небензя, сообщается на сайте постпредства страны.

Так, дипломаты из США, Германии, Великобритании, Франции повторили критические заявления в адрес Москвы, но оставили без внимания оценки и мнения, высказанные крымчанами. «Нашей целью было показать, как простые люди живут в Крыму. Жаль, что наши западные коллеги пропустили мимо ушей слова крымчан», — сказал Небензя.

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Постпред России также выразил сожаление из-за того, что в мероприятии не участвовали украинские коллеги. «К несчастью для Украины, она сама потеряла Крым из-за собственных ошибок, совершенных семь лет назад. Самая грубая из них заключалась в том, что на Украине не стали прислушиваться к голосу крымского населения», — отметил Небензя. При этом он добавил, что для тех, у кого есть желание увидеть реальное положение дел в Крыму, двери всегда открыты.

Неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму, организованное Россией, состоялось в среду, 17 марта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.