Женщина разбогатела на продаже откровенных снимков ради мести бывшему парню

Жительница Эссекса рассталась с парнем и разбогатела на продаже откровенных снимков ради мести. Ее историю публикует издание Daily Mail.

Британка Виллоу Скай (Willow Sky) рассказала журналистам, что поймала на измене молодого человека, с которым встречалась несколько лет. Кроме того, по словам героини материала, при расставании он оскорбил ее, сказав, что «никто из мужчин не будет восхищаться ею».

«Тяжело, когда человек, которому ты хотела нравиться, заставляет тебя сомневаться в своей красоте. Слова моего бывшего заставили меня чувствовать себя неудачницей», — сказала она.

Как сообщает издание, британка решила отомстить молодому человеку и начала продавать свои интимные снимки на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Отмечается, что на данный момент модель зарабатывает 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей) в месяц.

23-летняя Скай призналась, что публикация откровенных фото на OnlyFans подняла ее самооценку, поскольку она регулярно получает комплименты от подписчиков: «Ты учишься любить себя, постоянно экспериментируя со своим телом, когда снимаешься». Девушка добавила, что ее не волнует мнение окружающих, критикующих ее деятельность.

Ранее в марте женщина раскрыла плюсы продажи откровенных снимков в сети вопреки нападкам родных. По словам Джессики Смайерс (Jessica Smyers), публикация фотографий в обнаженном виде и в нижнем белье изменила ее жизнь к лучшему. Ей, например, удалось заработать достаточно денег, чтобы съехать от родителей и полностью обеспечивать дочь. У нее появилось больше свободного времени, которое Смайерс посвящает ребенку.