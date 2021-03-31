Олимпийского чемпиона обвинили в домогательствах к 12-летней девочке

Олимпийский чемпион по скелетону в составе сборной США Джим Ши задержан полицией после обвинений в сексуальных домогательствах к ребенку. Об этом сообщает Fox13.

52-летнего бывшего спортсмена арестовали после обвинений в его адрес со стороны 12-летней девочки. Она заявила о двух случаях, когда Ши трогал ее за интимные места. Адвокаты американца отвергают обвинения, называя их безосновательными.

В 2002 году Ши завоевал золото на Играх в Солт-Лейк-Сити. Также на счету американца золотая медаль чемпионата мира-1999. Он завершил карьеру в 2005 году.

В декабре 2018-го американский олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес избежал санкций после обвинений в связи с несовершеннолетней. Изначально спортсмен столкнулся с пожизненной дисквалификацией, однако впоследствии вина Лопеса не была доказана, и санкцию сняли.