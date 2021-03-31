Американские организации призвали Байдена вести конструктивный диалог с Россией

Почти три десятка американских организаций призвали президента США Джо Байдена вести конструктивный диалог с Россией. Об этом сообщает издание The Hill.

По информации издания, речь идет о 27 организациях, среди которых есть и левые. Они опубликовали заявление, в котором выразили обеспокоенность отношениями двух стран, в арсеналах которых находится более 90 процентов мировых запасов ядерного оружия.

В частности, имелись в виду высказывания американского президента в адрес российского лидера Владимира Путина. «Как американцы, мы призываем администрацию Байдена прекратить участие в таких безрассудных риторических разговорах», — заявили они.

Вместо этого организации посоветовали президенту США перейти к «конструктивным двусторонним переговорам, направленным на устранение явных и непосредственных угроз гонки ядерных вооружений, как никогда ранее очевидных». Кроме того, они призвали Байдена выполнить заявленное ранее обязательство о том, что «дипломатия вновь находится в центре внешней политики» США.

В марте Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. 22 марта американская сторона официально отклонила предложение главы России.