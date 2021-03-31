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Соседка стрелка из Мытищ раскрыла подробности его жизни

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Соседка стрелка из Мытищ рассказала, что он всегда помогал людям и был положительным человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По ее словам, Владимир Барданов в 1990-х жил на набережной Тараса Шевченко в Москве, потом продал квартиру и вложился в бизнес.

Женщина рассказала, что Владимир и его жена очень любили животных. Мытищинский стрелок, по ее словам, построил церковь в Костромской области. «Тут была коммунальная квартира, и в ней жила женщина. Когда она умерла, то он [Владимир] взял на себя все хлопоты, купил место на кладбище, похоронил ее», — вспомнила соседка.

Ранее сообщалось, что тело Барданова, устроившего стрельбу, нашли сильно обгоревшим в его доме в элитном поселке Вешки в подмосковных Мытищах. Возгорание в доме началось из-за того, что Барданов устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме его дома.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к 61-летнему хозяину усадьбы для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке.

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