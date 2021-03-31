Крупнейшему производителю перчаток объявили бойкот

США обвинили крупнейшего производителя перчаток в мире — малайзийскую компанию Top Glove — в использовании принудительного труда рабочих и объявили ему бойкот. Как сообщает France 24, американские власти уже начали изымать ее продукцию.

Служба таможенного и пограничного контроля США (USCBP) объявила, что «не потерпит эксплуатации уязвимых рабочих иностранными компаниями для продажи дешевых, неэтичных товаров американским потребителям». Одновременно в службе уверены, что запрет перчаток Top Glove не сильно отразится на американском импорте.

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Американские власти уверены, что рабочие на фабриках работают сверхурочно и в тяжелых условиях труда. Многие сотрудники компании — низкооплачиваемые мигранты из Южной Азии, обычно их размещают в общежитиях, где в одной комнате могут жить десятки человек, указывает издание. Представители Top Glove пока никак не прокомментировали ситуацию, но акции компании на новостях об американском бойкоте рухнули на пять процентов.

Причем Top Glove не впервые попадает в такое положение. Например, в 2018-м в СМИ появилась информация, что рабочих-мигрантов заставляют работать сверхурочно, им не платят зарплату, а паспорта конфискуют. Тогда компания смогла опровергнуть обвинения, и экспорт возобновился.

На малайзийскую компанию приходится около четверти мирового производства перчаток. У нее 47 заводов и 21 тысяча сотрудников, продукцию Top Glove покупают в 195 странах мира. Она смогла извлечь выгоду из пандемии коронавируса: за год ее квартальная прибыл подскочила на 2030 процентов.

Осенью прошлого года компания была вынуждена закрыть 20 своих производственных площадок после того, как у более чем у 2,5 тысячи сотрудников выявили коронавирус. Большей частью заболевание обнаружили у иностранных рабочих, которые живут в общежитиях.