Празднование помолвки влюбленных на пляжном курорте закончилось обрушением крыши

Влюбленные праздновали помолвку в ресторане на популярном курорте и столкнулась с обрушением крыши. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта, в пляжном клубе Isla Mujeres на одноименном мексиканском острове. Туристы из Флориды Хейли Купер (Hailey Cooper) и ее жених Уильям Хьюетт (William Hewett) праздновали помолвку за ужином, который закончился трагедией.

По предположениям местных властей, из-за сильного ветра крыша ресторана обрушилась на посетителей во время ужина. По сообщению газеты Riviera Maya News, в результате происшествия погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Купер экстренно доставили в больницу Канкуна. У девушки диагностировали перелом позвоночника и таза, а также сотрясение мозга. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии.

Городской совет курорта Исла-Мухерес подтвердил, что ведется расследование произошедшего, ресторан закрыт. Кроме того, администрация пляжного клуба взяла на себя расходы по медицинскому обслуживанию пострадавших.

Ранее в марте сообщалось о туристах-молодоженах, которые получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск. Во время отдыха на Тенерифе женщина упала с трехметровой лестницы в отеле, получив тяжелейшие травмы головного и спинного мозга. Спустя три года после инцидента, между юристами семьи и туристической компанией было заключено соглашение, позволяющее супругам получить денежные выплаты и продолжить процесс реабилитации.