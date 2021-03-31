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Россиянка бросила дочь, попала в СИЗО и узнала о ее закопанном теле в лесу

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Употребляющая наркотики россиянка оставила шестилетнюю дочь подруге и заинтересовалась ее судьбой только через полгода. Оказалось, что ребенок умер, а тело закопано в лесу, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, 16 сентября 2020 года 38-летняя мать с наркотической зависимостью бросила малолетнюю девочку с 42-летней подругой в Красноярске и больше не интересовалась ее судьбой. Позже эта знакомая переехала в город Уяр с ребенком и престарелой матерью.

В феврале 2021 года родительницу задержали по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. В марте, находясь в СИЗО, она написала заявление с просьбой узнать местонахождение ее дочери. В рамках следствия подруга и ее мать были допрошены и несколько раз меняли свои показания. В итоге выяснилось, что девочка умерла. По словам женщин, она получила смертельные травмы в результате несчастного случая. «Они указали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели отрицают», — говорится в публикации.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В лесу идут поиски трупа. Возбуждено дело об убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК).

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