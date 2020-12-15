Бросивший маленьких детей в аэропорту россиянин вышел на свободу

Россиянин из Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который бросил своих маленьких детей в аэропорту Шереметьево, вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что срок содержания под стражей зачли ему в наказание. «Пока он сидел в СИЗО, у него шел день за полтора. Судимости обе погашены», — сказал источник.

30 ноября Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор жителю Хабаровского края Виктору Гаврилову, который бросил двух своих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево и улетел. Мужчина осужден на один год и три месяца в исправительной колонии за кражу денег и оставление ребенка в опасности (статьи 158 и 125 УК).

26 января 2020 года 41-летний россиянин и двое его сыновей пяти и восьми лет прилетели из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту прилета отец оставил мальчиков с документами и запиской. В ней говорилось, что у родителя нет денег на содержание детей, но потом он за ними вернется. Сам Гаврилов через пару часов улетел один в Ростов-на-Дону, а оттуда уехал в Батайск, где поселился в гостинице. За день до перелета мужчина пытался украсть деньги знакомой пенсионерки с помощью приложения в мобильном телефоне. Перевод 100 тысяч рублей был заблокирован банком.