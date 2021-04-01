В Антарктиду упал смертоносный астероид

Международная группа ученых обнаружила свидетельства падения небольшого астероида в Антарктиде 430 тысяч лет назад. Как считают исследователи, небесное тело подобных размеров, если оно обрушится на город, может оказаться смертоносным для миллионов людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты обнаружили частицы-сферулы внеземного происхождения на вершине горы Валнумфьеллет в горах Сер-Рондане в Восточной Антарктиде. Согласно выводам исследователей, в атмосферу Земли вошло крупное небесное тело размером не менее ста метров в поперечнике, что породило мощную раскаленную струю из испарившегося материала. Струя обрушилась на поверхность на высокой скорости, однако сила взрыва была не достаточной для появления ударного кратера.

В то же время падение астероида, если бы оно произошло в настоящее время над густонаселенными районами, могло бы привести к гораздо более серьезным последствиям, чем падение Челябинского метеорита в 2013 году или даже Тунгусского метеорита в 1908 году. По оценкам специалистов, взрыв нанесет значительный ущерб и катастрофические разрушения на расстоянии сотен километров от эпицентра.