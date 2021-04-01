Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой отношение ЕС к России

Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью «Комсомольской правде» назвала отношение Европейского союза (ЕС) к России, в том числе введенные санкции, исторической и геополитической ошибкой.

«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу — НАТО», — заявила она. По мнению Ле Пен, отношения с Россией важны и необходимы. Она подчеркнула, что никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке, поскольку «она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику».

Ранее Ле Пен рассказала о том, что регулярно выплачивает кредит на деятельность ее движения, взятый в России. Она объяснила, что ее сторонники понимают ситуацию — националистической партии не хотят давать кредит в западных банках — и потому не видят ничего предосудительного в сотрудничестве с российскими банками.

Марин Ле Пен — лидер консервативной националистической партии «Национальное объединение» (до 2018 года — «Национальный фронт»). Она стала ее руководителем после своего отца, Жана-Мари Ле Пена. При ней партия получила значительную популярность, а сама Ле Пен заняла второе место на президентских выборах 2017 года. Она известна, в том числе, своей пророссийской позицией.