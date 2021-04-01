В России задумались о расширении обязательной маркировки товаров

Минпромторг создал рекомендации по определению новых категорий товаров, для которых российское правительство может ввести обязательную маркировку. Об этом пишет РБК со ссылкой документ.

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По задумке ведомства для это должны соблюдаться одновременно два условия. Во-первых, рост цен на продукцию после внедрения маркировки не должен превышать предельно допустимое значение в течение шести лет. Во-вторых, баланс доходов и затрат, связанных с расширением маркировки, для всех участников рынка обязан быть положительным.

В документе отмечено, что увеличение стоимости товаров, на которые будут наноситься обязательные штрих-коды, в течение шести лет должно быть ниже, чем растут реальные доходы населения. Баланс доходов и затрат может произойти за счет замещения незаконной продукции легальной, а как следствие — увеличение продаж и прибыли.

Однако не все игроки рынка считают маркировку хорошей идей. Например, ее введение для упакованной воды может привести к росту цен на 6-7 процентов, а также к сокращению чистой прибыли до 30 миллиардов рублей за десять лет.

Цены на молоко в стране могут вырасти на 10-15 процентов из-за нового экологического сбора, предупредили ранее отечественные предприниматели. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку.