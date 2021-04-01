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МИД опубликовал свою версию мема «Наташа, мы все уронили»

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Кадр: МИД России

Российский МИД опубликовал свою версию мема «Наташа, мы все уронили». Пародийный ролик размещен в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

На видео вместо котов — пингвины, и они обращаются не к Наташе, а к Сереже. Ролик сопровождается надписями «$коты все уронили», «Мы все поднимем», «Гони вакцины» и «Сереж, мы ждем».

Отмечается, что видео приурочено ко Дню дурака, который отмечается во всем мире 1 апреля.

Ранее стало известно, что индивидуальная предпринимательница из Москвы Дарья Бородулина, автор популярного мема «Наташа, мы все уронили», решила запатентовать эту фразу. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из мема про Наташу и котов.

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