Автор популярного мема «Наташ, вставай» решила запатентовать фразу

Индивидуальная предпринимательница из Москвы Дарья Бородулина, автор популярного мема «Наташ, вставай», решила запатентовать эту фразу. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из мема про Наташу и котов. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает агентство «Москва».

Речь идет о меме, представляющем собой фото с четырьмя котами, на котором в несколько строк написана фраза: «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!»

Бородулина получит право выпускать и продавать под указанным брендом сувениры, канцтовары, одежду и игрушки, а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

В январе сообщалось, что пользователь Facebook Тимофей Ви продал вырезку из газеты с заголовком «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» за 100 тысяч рублей. Ви рассказал, что купил вырезку из газеты около семи лет назад на аукционе во время новогодней вечеринки сайта «Лепрозорий.ру» за две тысячи рублей. За прошедшее время ценность артефакта значительно выросла.