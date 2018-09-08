Захарова переоделась «мидсестрой» и пообещала всех вылечить

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила пользователей сети с пятницей и выложила на своей странице в Facebook «пятничный» мем.

На фотографии Захарова стоит в пресс-центре МИД в белом платье, напоминающем костюм медицинского работника. Изображение дополнено подписью «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате».

«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», — написала пресс-секретарь. В комментариях, когда ей напомнили про основную заповедь врача «Не навреди», она пообещала быть «аккуратной и нежной».

В августе Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт о работе с Москвой с помощью набора инструментов, одним из которых являются санкции. «Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал», — высказала она недоумение.

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