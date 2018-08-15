Россия отреагировала на новый военный бюджет США

Новый бюджет Минобороны США демонстрирует курс Вашингтона на доминирование в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Подписанный президентом США 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы», — сообщила она.

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Дипломат пояснила, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. По ее словам, речь идет как о политико-дипломатических, так и о военных средствах.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2019 год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Объем военных расходов России в 2018 году составит 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).

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