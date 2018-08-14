Россия
 
Последние новости
Доренко поведал о столбняке после выхода скандальной программы о подлодке «Курск»
Земфира нашла новую «некрасивую и закомплексованную» жертву
На Украине нашли причину козням Путина в Азовском море
Беспризорный гусь поступил в университет
Армяне пришли в ярость из-за освобождения бывшего президента страны
Гематолога из Хабаровска наказали штрафом за смерть пациента
Автомобильный мост рухнул в итальянской Генуе и убил десятки людей
WADA захотело ответа России
Глава МВД решил выгнать из России главного претендента на воровской «трон»
У новых американских санкций появились первые жертвы
Новости партнеров

Кремль признал превосходство оборонного бюджета США

Перейти в «Мою Ленту»

Позиционирование России в США как угрозы не имеет оснований, потому что американский оборонный бюджет всегда превосходил российский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 14 августа.

«Собственно говоря, до наращивания бюджета оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей страны. Что, наверное, красноречиво свидетельствует как минимум о беспочвенности, скажем так, позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на северо-американском, поэтому, собственно, цифры говорят сами за себя», — сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В документе также есть пункт о заморозке выполнения Договора по открытому небу с Россией.

Объем военных расходов России в 2018 году составит 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США приняли оборонный бюджет с антироссийскими мерами
США решили наказать Турцию за закупки российского оружия
Американским и российским военным снова запретят сотрудничать
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Чтобы врач боялся даже скальпель в руки взять»

В России готовят новые уголовные статьи. По ним будут сажать медиков
07:00Сегодня

Россиянам предложили сэкономить на школьной форме

14:23Сегодня

Гематолога из Хабаровска наказали штрафом за смерть пациента

22:0913 августа

Младшая из сестер-убийц раскаялась

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
13:28Сегодня

Кремль прокомментировал рост уголовных дел из-за постов

17:5813 августа

Любовников в «Зарядье» призвали помиловать 

13:34Сегодня

Раскрыты темы предстоящей беседы Путина и Меркель

Россия00:0112 августа

«Не отказывать же голой женщине»

Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
18:3413 августа

Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет

11:38Сегодня

Избивший пенсионера россиянин извинился в соцсети и исчез

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

Россия
«Чтобы врач боялся даже скальпель в руки взять»
В России готовят новые уголовные статьи. По ним будут сажать медиков
«Надо было решать вопрос. Ну я и поехал к самому Брежневу»
 
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
«Мне сейчас нельзя умирать»
Семилетнего Юсифа Юсифа спасет трансплантация костного мозга
Так отдыхали предки
Уникальные фотографии наших пап и мам
Гематолога из Хабаровска наказали штрафом за смерть пациента
Кремль признал превосходство оборонного бюджета США
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
В США задумали ужесточить антироссийские санкции
Автомобильный мост рухнул в итальянской Генуе и убил десятки людей
Автомобиль протаранил забор рядом с британским парламентом
Турция придумала ответ на американские санкции
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам
Канада поставит снайперские винтовки украинской армии
Украина задумалась о своем «списке Магнитского»
В Эстонии объяснили провал с поиском боевой ракеты
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Российские банки столкнулись с новыми рисками
В России появится новый налог
У новых американских санкций появились первые жертвы
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Слуги господа
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин по ошибке получил сотни тысяч рублей и спрятал их в диване
Глава МВД решил выгнать из России главного претендента на воровской «трон»
Замглавы «Молодой гвардии» Волгограда задержали за ДТП с четырьмя погибшими
Военные заказали ненужные космические снимки Арктики на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
«Армату» оснастят рельсотроном
Украина испытала «новый» танк
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Найден способ предсказать смерть
Все материалы
Спорт
Леонид СлуцкийЗона комфорта
Слуцкий уже побеждает с новой командой. Ему помогает «Челси»
WADA захотело ответа России
Изнасилованная в 14 лет боец UFC рассказала о стыде перед родителями
Дзюба заставил фаната рыдать
Завершился «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции
Этери Тутберидзе и Юлия ЛипницкаяСбежали с конвейера
Она годами воспитывала чемпионок. Почему от нее ушли Медведева и Липницкая?
Все материалы
Культура
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»«Хранителем знаний становится старшая самка»
Почему альфа-самцы теряют лидерство
Ники Минаж променяла одежду на стразы и повалялась в песке
Австралиец 14 часов смотрел фильмы с Николасом Кейджем и прозрел
Умер записавший музыку к «Белому солнцу пустыни» дирижер
Оксимирон впервые заговорил о политике
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Британский комик научил фаната оружия откусывать террористам гениталии
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
В Роскомнадзоре научили правильно пересказывать мемы
Все материалы
Ценности
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
У женщин появился новый тату-тренд
Crocs перестанут выпускать кроксы
Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
Россиянин продаст единственную в мире шапку из шерсти мамонта
Все материалы
Путешествия
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Улететь из России станет дороже
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал
Салон красоты заклеил женщине глаза
Стальная свая сорвалась с крана и упала в сантиметрах от людей
Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки
Все материалы
«Форсаж» — непридуманная история
Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете
Двухмоторные автомобили
8 автомобилей и 16 двигателей — самые известные машины с двумя двигателями
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Сделанный в Англии пикап «Москвич» оценили в 5 миллионов рублей
Представлена обновленная Honda Civic
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы