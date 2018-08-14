Кремль признал превосходство оборонного бюджета США

Позиционирование России в США как угрозы не имеет оснований, потому что американский оборонный бюджет всегда превосходил российский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 14 августа.

«Собственно говоря, до наращивания бюджета оборонный бюджет США кратно превосходил соответствующий бюджет нашей страны. Что, наверное, красноречиво свидетельствует как минимум о беспочвенности, скажем так, позиционирования внутри США России как угрозы для кого бы то ни было, будь то европейские страны или страны, находящиеся на американском континенте, на северо-американском, поэтому, собственно, цифры говорят сами за себя», — сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В документе также есть пункт о заморозке выполнения Договора по открытому небу с Россией.

Объем военных расходов России в 2018 году составит 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).

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