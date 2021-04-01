Россия
 
Последние новости
В зоне строительства «Северного потока-2» заметили военные корабли
Модель рассказала о визитах к дантисту с неприличной тату на губе
Познера пригласили в Абхазию после скандала в Грузии
Путин предложил оставить Москалькову на новый срок
Иностранные фанаты осудили арбитра из России и предложили ему меньше пить водки
Белорусский политолог оскорбил Лукашенко и экстренно покинул Россию
В России начался дефицит велосипедов
Нептун и Уран оказались слишком загадочными для ученых
Вышло крупное обновление «ВКонтакте»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский генерал ответил на шутку Елизаветы II про преследование русских

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Опарин
Михаил Опарин
Кадр: Сергей Фоменков / YouTube

Британским ВВС было бы не до шуток, если бы они знали задачу российских летчиков. Такое заявление сделал экс-начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин в ответ на шуточное замечание королевы Великобритании Елизаветы II про преследование русских, передает РИА Новости в четверг, 1 апреля.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один», — рассказал он.

Накануне британская королева в ходе посещения мемориала погибшим летчикам Содружества наций пошутила про преследование русских воздушных судов: она спросила командира эскадрильи Мэттью Сандера, доводилось ли австралийцам перехватывать самолеты ВВС РФ. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — пошутил офицер в ответ.

Посетив мемориал в память о летчиках стран Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне, королева впервые в 2021 году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате.

Британские ВВС регулярно поднимают истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских самолетов. Так, в августе 2018-го британцы трижды за неделю подняли истребители из-за российских Ан-26 и Бе-12.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британцы в третий раз за неделю подняли истребители из-за российских самолетов
Британская королева впервые за несколько месяцев вышла в свет
Британская королева пошутила про преследование русских