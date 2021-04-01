Россиянам назвали необходимое для прививки время после перенесенного COVID-19

После перенесенного COVID-19 прививку стоит делать не раньше чем через полгода. Такой срок назвал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с «Газетой.Ru».

«За это время организм успевает восстановиться. До этого в нем продолжаются активные иммунные процессы, тот же самый постковидный синдром», — сказал он. По словам Тимакова, перенесшим инфекцию в тяжелой форме, вакцинация не показана по меньшей мере год, хотя если человеку нужно сделать прививку для получения справки, то и вреда от нее не будет.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, отметил, что от слишком рано введенной вакцины может просто не быть эффекта, поскольку у переболевших еще остается естественная защита. «Существующий уровень иммунной системы и антител просто поглотит те материалы, которые должны провоцировать развитие иммунитета», — пояснил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными, поскольку инфекция становится сезонной. По ее словам, от этого, а также от сроков вакцинации около 60 процентов жителей и соблюдения мер, зависит в том числе и то, когда можно будет снять маски.