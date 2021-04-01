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Россиянам назвали самые популярные способы уклониться от армии

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Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Самым популярным способом уклониться от службы в российской армии считается взятка военкому или члену медкомиссии. В таком случае призывнику выдавали военный билет с присвоенной категорией негодности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал полковник в запасе Виктор Баранец.

По его словам, родственники призывников иногда расплачивались не деньгами, а дорогими вещами. Например, один россиянин отдал военкому новый автомобиль «Москвич».

Другим наиболее часто используемым методом Баранец назвал смену места жительства. «Таких мальчиков, которые уезжали в деревню к бабушке, в другой город и поселок, было огромное количество», — пояснил он.

Некоторые молодые люди пытались избежать получения повестки. В таких случаях сотрудники военкоматов иногда выманивали юношей из квартир с помощью соседей и жильцов с нижнего этажа. Другие призывники притворялись геями и даже приводили других мужчин в военкомат, называя их своими сексуальными партнерами.

В заключение Виктор Баранец отметил, что в России работает огромная «академия откоса от армии», об этом свидетельствуют в том числе многочисленные объявления в интернете.

1 апреля в стране начался весенний призыв, который продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 135 тысяч человек.

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