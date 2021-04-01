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В России начался весенний призыв в армию

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России с 1 апреля начался весенний призыв в вооруженные силы страны. Соответствующий указ в конце марта подписал президент России Владимир Путин, документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как и в 2020 году, весенний призыв в армию продлится до 15 июля. Планируется, что ряды вооруженных сил пополнят более 135 тысяч человек.

Осенью 2019 года на службу были призваны 132 тысячи человек, осенью 2020 года — 128 тысяч.

Во время прошлой призывной кампании из-за поздних сроков проведения ЕГЭ, которые были сдвинуты из-за карантина, Путин приказал отложить призыв выпускников школ.

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