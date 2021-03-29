Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник, 29 марта.

Призыв завершится 15 июля, его сроки не изменились по сравнению с прошлым годом. Число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил и с 1 апреля пойдут служить, составит более 135 тысяч человек.

Осенью 2019 года на службу были призваны 132 тысячи человек, а осенью 2020-го — 128 тысяч. Из-за поздних сроков проведения ЕГЭ, которые были сдвинуты из-за карантина, Путин приказал отложить призыв выпускников школ. Их родители обратились с соответствующей просьбой к Минобороны и правительству, переживая, что из-за раннего призыва дети не успеют сдать экзамены и отправятся служить.