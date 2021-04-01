В Госдуме прокомментировали слова Борреля об агрессии России из-за дипломатов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции проявлением агрессии. Об этом сообщает RT в четверг, 1 апреля.

«Никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России», — сказал парламентарий.

Он отметил, что дипломатические работники не должны вмешиваться в дела страны пребывания.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале является «уже не унижением, а проявлением агрессии». По словам Борреля, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях». Также он сообщил, что во время визита в Россию в феврале подвергся «нападению» во время переговоров.

5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Москва приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.