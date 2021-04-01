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Боррель назвал «агрессией» высылку Россией иностранных дипломатов

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Aris OIkonomou / Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «агрессией» высылку Россией иностранных дипломатов в начале февраля. Он заявил об этом телеканалу France 24.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому Союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что на него «напали» во время его визита в Москву, добавив, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в мертвой точке».

Боррель посетил Россию в начале февраля впервые за три года. В ходе визита он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Российская сторона приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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