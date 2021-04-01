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Боррель рассказал о «нападении» на него в Москве

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Francisco Seco / Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на него «напали» во время его визита в Москву. Он рассказал об этом в эфире телеканала France 24, передает РИА Новости.

Так Боррель прокомментировал вопрос об «оскорблении российской стороной». По его словам, прошедшие в феврале переговоры были проявлением агрессии в его адрес.

«Это нападение, а не оскорбление», — сказал Боррель, добавив, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в мертвой точке».

Ранее Боррель обвинил Россию и Китай в объединении против Запада. В частности, он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И, и министры заявили, что хотят укрепить техническую независимость от западных стран.

24 марта Боррель назвал Россию опасным соседом. Вместе с тем дипломат призвал сохранить каналы связи по вопросам, где у сторон есть общие интересы, включая ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Ранее в марте также был опубликован отчет НАТО, в котором названы главные угрозы альянса. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

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