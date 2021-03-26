Россия отказалась считать себя опасным соседом

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия является «опасным соседом» — большая глупость. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

Захарова пояснила, что исторически современные страны-участницы ЕС подвергались агрессии со стороны друг друга, а не России. Представитель внешнеполитического ведомства призвала Борреля реалистично взглянуть на исторический контекст и проанализировать, кого именно считать «опасным соседом».

«Россия никогда не развязывала мировые войны. Россия в ходе мировых войн вела освободительную войну, помогала освободить не только свою территорию, постоянно подвергаясь агрессии, но потом помогала освободить другие страны», — заявила Захарова. Дипломат отказалась поверить в то, что Боррель не знаком с историей, подчеркнув, что тональность его заявлений является недопустимой.

24 марта Боррель назвал Россию опасным соседом. Вместе с тем дипломат призвал сохранить каналы связи по вопросам, где у сторон есть общие интересы, включая ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Ранее в марте также был опубликован отчет НАТО, в котором названы главные угрозы альянса. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.