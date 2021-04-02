Русская мошенница вышла из тюрьмы в США и снова угодила под стражу

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известную как Анна Делви), вышедшая из тюрьмы, вновь угодила под стражу. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники иммиграционной службы США задержали родившуюся в семье российского дальнобойщика мошенницу в Нью-Йорке для дальнейшей депортации в Германию в четверг, 25 марта. В настоящий момент аферистка находится в заключении в тюрьме округа Берген.

Сорокина оспаривает решение суда о депортации, поэтому ее принудительное возвращение в Германию отложено на неопределенный срок. Представители Иммиграционной и таможенной полиции США не комментируют сложившуюся ситуацию. Адвокат Сорокиной также отказался обсуждать дело с журналистами.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Известно, что она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Вскоре после выхода из тюрьмы преступницу должны были депортировать в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.