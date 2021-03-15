Обманувшая американцев русская мошенница пожаловалась на свое прозвище в СМИ

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье российского дальнобойщика, пожаловалась на прозвище «мошенница», которым ее обозначили иностранные СМИ. Интервью появилось на портале Tatler.

30-летняя Сорокина, которая после освобождения из тюрьмы США временно проживает в отеле NoMad в Нью-Йорке, в беседе с журналистами заявила, что не считает себя мошенницей. По ее словам, она получила нелестное прозвище в сети, поскольку прокуратура пыталась выставить ее в плохом свете на судебных заседаниях.

«Я прославилась своими финансовым преступлениями, а не обманом людей. Мне было предъявлено обвинение в шести кражах в особо крупных размерах. Я была признана виновной в четырех из них», — подчеркнула героиня материала.

Кроме того, в интервью она пожаловалась на назначенный ей комендантский час. Сорокина обязана находиться в номере отеля в одиночестве с девяти часов вечера до утра. «Это смешно, я больше не представляю угрозы для общества. Я не понимаю, чего они боятся», — высказалась аферистка и напомнила, что банки в такое время уже закрыты.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. При этом она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.