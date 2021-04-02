Коля Череп возглавил российский город после обвинения прежнего мэра в коррупции

Недавно избранный мэр города Тугулым Свердловской области Николай Черепанов оказался бывшим рэкетиром с поддельным дипломом по кличке Коля Череп. В 2020 году он попал в ДТП, в котором погиб второй водитель. Об этом «Подъему» рассказал депутат гордумы Рамис Искендеров.

В декабре прежний градоначальник Сергей Селиванов ушел в отставку после обвинений в коррупции и получении взяток и сейчас находится под следствием. На посту его должен был сменить заместитель Константин Кизеров. По словам Искендерова, внезапно на должность мэра начали предлагать Черепанова, которого представляли как «человека губернатора». В итоге он был избран в ходе тайного голосования.

Депутат отметил, что как только незнакомец стал метить в руководство горадминистрации, в Тугулыме начался «беспредел». «Тут уже они начали с председателем думы решать должности замов, пытаться отжимать бизнес, начали проверками мучить. Ну и мы начали на него смотреть и под него капать», — сказал собеседник издания.

Информацию о Черепанове парламентарии получили от управления МВД по Тюменской области через официальный запрос. Как оказалось, в прошлом россиянин работал в тюменской администрации, но в 2017 году его уволили после прокурорской проверки. Поводом стала аудиозапись, на которой мужчина рассказывал, как высокопоставленные чиновники оказывают давление на суд и договариваются о тюремных сроках для своих наркозависимых детей.

Членам гордумы также предоставили информацию о поддельном дипломе нового мэра, его штрафах за пьяную езду и о возбужденном деле после смертельной аварии. Она произошла в марте 2020 года, Черепанов столкнулся с такси, скрылся с места и был объявлен в розыск. Через два дня таксист умер, было возбуждено дело, которое быстро закрыли из-за примирения сторон.