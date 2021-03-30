Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска признала вину

Галина Кляйн, жена арестованного мэра Томска, выбросившая в окно подушку с картами на 1,3 миллиарда рублей, в суде признала вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кировского районного суда города.

Супруга мэра, заподозренного в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво», призналась, что оказала сопротивление силовикам при обысках.

По версии следствия, в ноябре женщина мешала полицейским, которые пытались провести обыск в квартире ее мужа. Галина Кляйн не давала следователям войти в квартиру и ударила одного из них. Ее обвинили по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

В ноябре сообщалось, что Галина Кляйн во время обысков в квартире попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Подушку с банковскими картами поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.

Мэру Томска Ивану Кляйну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сотрудники ФСБ задержали Кляйна во время селекторного совещания 13 ноября.