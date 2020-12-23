Против отстраненного мэра Томска Кляйна возбудили новое дело

Против отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено новое уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, расследование ведется по статье о превышении должностных полномочий в связи с незаконным выделением земельного участка дочери градоначальника.

Кляйн уже является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его арестовали 14 ноября на два месяца по подозрению в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво». Кляйн не признал себя виновным. 18 ноября его отстранили от должности.

23 ноября на жену экс-мэра Галину Кляйн, бросившую в окно подушку с бумагами на 1,3 миллиарда рублей на счетах, завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Она не давала следователям войти в квартиру и напала на одного из них.

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генеральным директором ОАО «Томское пиво».