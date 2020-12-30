Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд

В Томской области под суд пойдет Галина Кляйн, жена арестованного мэра Томска, выбросившая в окно подушку с картами на 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. Галине Кляйн предъявили обвинение по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, в ноябре женщина мешала полицейским, которые пытались провести обыск в квартире ее мужа, мэра Ивана Кляйна, заподозренного в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво». Галина Кляйн не давала следователям войти в квартиру и ударила одного из них.

16 ноября сообщалось, что Галина Кляйн во время обысков в квартире попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Подушку с банковскими картами поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.

14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна суд арестовал на два месяца, до 13 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сотрудники ФСБ задержали Кляйна во время селекторного совещания 13 ноября.