На мэра Майкопа завели новое уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов

Следователи возбудили новое уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов в отношении задержанного ранее за вымогательство мэра Майкопа Андрея Гетманова. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СКР).

Сообщается, что правоохранители нашли боеприпасы в доме у подозреваемого. Возбуждено дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Ранее Гетманова заподозрили по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, в мае 2018 года мэр вызвал к себе местного предпринимателя и потребовал обменяться с ним земельными участками. При этом земля, принадлежащая чиновнику, стоила на пять миллионов рублей меньше. Бизнесмен отказался, после чего глава города стал угрожать ему расправой. В итоге сделка состоялась.